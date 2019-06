Aral: nuova domanda di concordato preventivo o si va verso il fallimento

Alessandria – Prosegue senza sosta, ed anzi ormai è diventata una vera e propria corsa contro il tempo, la telenovela per scongiurare il fallimento dell’Aral.

L’annuncio del presidente dell’azienda di smaltimento rifiuti alessandrina, Angelo Marengo, in occasione dell’assemblea dei 31 Comuni soci dell’azienda, cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Amiu Genova, è stato categorico: “Lunedì, martedì, massimo mercoledì depositeremo la nuova domanda di concordato preventivo”.

La precedente richiesta concordataria, infatti, è stata respinta e la sentenza che ne ha decretato il respingimento è stata analizzata anche alla luce dei colloqui che i responsabili dell’Aral e i consulenti che curano la procedura hanno avuto con la dottoressa Caterina Santinello.

In un nostro precedente articolo avevamo intitolato la telenovela dell’Aral “Concordato no, fallimento sì” e pare proprio questa la strada che sta intraprendendo l’azienda se le cose non cambieranno e alla svelta.

L’assessore Paolo Borasio ha assicurato che se i documenti saranno ripresentati entro 10-15 giorni ci sarà continuità e non bisognerà ricominciare daccapo.

Sarà davvero così?

Intanto, però, l’istanza di fallimento potrebbe essere fatta lo stesso anche se, come ha tenuto a sottolineare il presidente Angelo Marengo “non ci sarebbe tempo per discuterne se depositassimo la nuova domanda entro pochi giorni. Questo vale anche per la continuità degli stipendi ai dipendenti”.

Ovviamente sempre nel caso di approvazione del concordato sia dei giudici sia, poi, dell’assemblea dei creditori.

Insomma, tutto è ancora in bilico. Nel frattempo, però, Marengo ha annunciato una nuova riunione dei sindaci-soci entro fine mese poiché devono essere ancora approvati i bilanci del 2017 e del 2018. Probabilmente sarà convocata all’impianto di trattamento di Castelceriolo.