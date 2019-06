Conferenze organizzate dall’estrema destra per Dugin, “Ideologo di Putin”

di Andrea Rovere – Aleksandr Gal’evic Dugin, che certa stampa si ostina impropriamente a definire “l’ideologo di Putin”, è tornato in Italia per una serie di conferenze che si svolgeranno fra il 4 e il 15 giugno da nord a sud della penisola. Tuttavia, Il filosofo e politologo russo, tradizionalista alla Guénon, eurasiatista e promotore della “quarta teoria politica”, lo farà grazie al supporto organizzativo di associazioni e personaggi legati in parte all’estrema destra nazionale, e quindi apriti cielo. A prescindere dai contenuti, ovviamente, poiché quelli, non c’è bisogno di dirlo, devono rimanere in un angolo o essere selezionati ad hoc quando si tratta della solita operazione di terrorismo a mezzo stampa. Cosa che è avvenuta puntualmente anche in questi giorni attraverso il tentativo, non di promuovere un proficuo dibattito intorno a delle idee, bensì di screditare il personaggio scomodo di turno martellando col solito messaggio: Dugin piace ai “fascisti”, i quali non possono che esprimere il Male, e quindi non ha nulla di buono da dirci. Pazienza se accanto a lui, nella conferenza in programma il 15 giugno a Udine, siederà anche Noam Chomsky. Il “tabù dell’impurità” non lascia scampo, tanto che persino un’icona della sinistra mondiale quale è sempre stato il grande linguista statunitense, da un certo momento in poi rivalutato in ambienti di destra, è divenuto sospetto, quasi motivo d’imbarazzo per i politicamente corretti del Belpaese, poiché il suo valore rimane ma non glielo si può più riconoscere come prima, pena il passar per “rossobruni”. A sinistra si procede infatti per stigmi, anatemi, “schedature”, il che, a pensarci bene, appare triste e squallido specie a chi, come il sottoscritto, ha dovuto rendersi conto con rammarico del pervertimento di quel microcosmo culturale in cui si è formato e che ha preso da tempo a configurarsi come punta di lancia della reazione. Né più, né meno. C’è poco da dire. Mentre la destra, che parimenti è un concetto da superare in virtù di nuove sintesi al passo coi tempi, vive un momento di “popolarità” unicamente grazie ad una più diffusa capacità di guardare oltre il proprio steccato, di essere meno autoreferenziale e più spregiudicata, più disponibile al confronto di idee, alla messa in discussione di se stessa (nei casi migliori), nonché in grado di percepire, talvolta solo a livello intuitivo, quindi in mancanza di una vera e propria elaborazione concettuale, alcune istanze fondamentali dell’uomo di ogni tempo e l’urgenza di tornare a considerarle pienamente. Ed è proprio per tale ragione che Dugin, Chomsky e tanti altri pensatori liberi di varia estrazione finiscono oggi con l’essere ospitati soprattutto in eventi organizzati da realtà destrorse, le quali, caratterizzate da luci e ombre come sempre accade in politica nonostante la volontà di separare il mondo in buoni e cattivi a prescindere, hanno quantomeno il merito d’interrogarsi circa questioni ineludibili da tempo abbandonate in conseguenza dell’egemonia culturale degli stolidi epigoni dell’illuminismo.

Emblematiche della tendenza fin qui descritta sono ad esempio le considerazioni del filosofo britannico Roger Scruton: “Una volta identificato come di destra, i tuoi punti di vista diventano irrilevanti, le tue qualità screditate, la tua presenza nel mondo un errore. Non sei un avversario con cui discutere, ma una malattia da evitare. Questa è stata la mia esperienza”. E questo è ciò che si tenta di fare ogni qualvolta un intellettuale propone vie alternative a quella tracciata dai padroni del discorso odierni: apporgli una determinata etichetta affinché nulla di ciò che viene da lui sia considerato valido o quantomeno degno di riflessione critica. E con Dugin, come è facile capire, l’operazione risulta particolarmente agevole, poiché già il solo fatto di dichiararsi “pensatore tradizionalista” risulta una bestemmia nell’era del post moderno, informata dalla logica (finto-)progressista secondo cui il moto evolutivo dell’umanità va rappresentato su un asse orizzontale (passato-futuro; destra-sinistra) invece che verticale (basso-alto; inferno-paradiso).

Anche se qui, a dirla tutta, l’antipatia che suscita il personaggio in certi ambienti “liberal” prescinde dalle sue tesi filosofiche, che i più non conoscono affatto, e sembra invece derivare in massima parte dall’avversione dello stesso nei confronti delle pretese di dominio planetario atlantista. Dugin può dirsi infatti un nazionalista solo nella misura di chi si oppone alla visione unipolare statunitense in favore del multipolarismo, nel quale un paese come la Russia sarà legittimato a perseguire il proprio modello di sviluppo e ad esprimere la propria identità culturale profonda senza che qualcuno stabilisca che così non debba essere. Nel sistema attuale, e ciò non riguarda certo solo la Russia, tutto ciò è reso complicato e financo impossibile dalla volontà di gruppi dominanti di imporre ovunque il medesimo modello come buono e giusto, screditando ciò che è altro rispetto ad esso e di conseguenza forzando un processo di omologazione globale che grida vendetta. Quello che infatti alcuni pensatori come Dugin mettono in particolare risalto è l’ammonimento circa le crisi di rigetto che una simile forzatura produrrà e sta già producendo, i cui esiti, se non si giungerà in tempo ad un riequilibrio della situazione, potrebbero essere imprevedibili e assai gravi.

Ecco perché allora, al di là delle proprie opinioni personali, che si crei una cortina fumogena di pregiudizi intorno a determinati eventi culturali invece di favorire il dibattito sui contenuti ci pare francamente l’ultimo rifugio di chi non ha più frecce al proprio arco. Tanto più che, se si continua a non accettare il confronto autentico con chi è ritenuto “non di sinistra”, e quindi “impuro”, il processo di inevitabile e necessario riequilibrio della società italiana, europea ed occidentale in genere rischia davvero di farsi traumatico.