Controlli dei Carabinieri a Cassano Spinola, Basaluzzo, Novi Ligure: cinque denunciati

Novi Ligure – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure che, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, la guida in stato di ebrezza e la violazione in materia di immigrazione, hanno denunciato 8 soggetti, di cui 5 stranieri per guida in stato di ebbrezza, uno per guida senza patente perché mai conseguita, uno per violazione delle norme sull’immigrazione e una per possesso ingiustificato di grimaldelli. Inoltre un soggetto è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

La Compagnia di Novi, avvalendosi di 4 Stazioni del territorio, per un totale di 8 militari impiegati, ha esteso a tappeto i controlli anche fuori dal Comune, controllando 32 persone e 24 veicoli.

I 5 soggetti, dell’età compresa tra i 18 e 58 anni, di cui tre italiani, un cittadino albanese e uno croato, sottoposti ad accertamento con etilometro, hanno fatto rilevare una percentuale di tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,80 g/l e per tale motivo dovranno rispondere penalmente per la prevista violazione del Codice della Strada.

Altra violazione penale prevista dal Codice della Strada è stata elevata nei confronti di un pregiudicato novese, C.E., 43 anni, fermato alla guida di un’autovettura senza mai aver conseguito la patente di guida.

Nel medesimo servizio, a Cassano Spinola, i Carabinieri hanno fermato in località Gavazzana un Fiat Iveco Turbo Daily con a bordo un uomo di 23 anni, pregiudicato tortonese, che è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, tra cui un piede di porco e per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per possesso ingiustificato di grimaldelli.

Infine, nel Comune di Novi Ligure, è stato fermato un cittadino marocchino di 28 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale, la cui posizione è stata posta al vaglio della Questura di Alessandria.