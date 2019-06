Controlli sulle strade nello scorso fine settimana: sei patenti ritirate e quattro denunce da parte della Polstrada

Alessandria – Nell’ambito dei controlli lungo le strade della provincia di Alessandria da parte della Polizia Stradale, venerdì scorso tre pattuglie con personale medico della Questura hanno fermato 44 veicoli e controllato 52 persone di cui cinque sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Due dei sei provvedimenti hanno riguardato persone tra i 23 e i 32 anni mentre gli altri quattro hanno riguardato persone oltre i 32 anni.

In tutto sono state ritirate 6 patenti per un totale di 70 punti decurtati.