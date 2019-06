Nell’astigiano anziani vittime di falsi addetti del gas a San Damiano e Costigliole

Asti – Falsi addetti del gas hanno colpito nell’astigiano nella zona di San Damiano e Costigliole.

È accaduto nei giorni scorsi con uno dei due episodi che si è verificato a borgata Torrazzo sulla collina di San Damiano.

In questo caso alla porta di un’anziana si è presentato un italiano che è riuscito a circuire la donna con fare gentile e, col pretesto di verificare una fantomatica ed inesistente fuga di gas, si è fatto consegnare dalla padrona di casa 200 euro in contanti.

Il secondo episodio qualche ora prima a Costigliole, con altri due colpi analoghi. Vittime due anziani di 72 e 82 anni che sono stati derubati da due ignoti malfattori che si sono qualificati come dipendenti del gas accedendo così all’interno delle due abitazioni.

I truffatori hanno simulato un controllo alle condutture riuscendo poi, tramite abili raggiri, a farsi dare denaro e oggetti in oro.

La donna ha consegnato alla coppia di malviventi preziosi e contanti per un valore di circa 5.000 euro, mentre l’uomo ha affidato ai due 100 euro.

I carabinieri stanno ora indagando per risalire ai truffatori.