Ignora l’alt e per poco non investe un Carabiniere; colto in flagrante mentre cerca di rubare all’interno di un’auto: denunciati

Tortona – Due denunce da parte dei Carabinieri di Tortona per guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il 1° giugno, verso le ore 23.30, i Carabinieri della Stazione di Tortona, nel corso di un servizio di controllo del territorio, denunciavano P.M., trentatreenne di Cerreto Grue, per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

P.M., alla guida della propria autovettura Fiat Punto, non aveva rispettato l’invito da parte dei militari di fermarsi all’alt, proseguendo la marcia e costringendo uno dei Carabinieri a spostarsi per evitare di essere investito. Dopo immediate ricerche, l’interessato è stato bloccato nelle vicinanze della propria abitazione. Sottoposto al test alcolemico, è stato trovato positivo. La patente gli è stata ritirata e l’autovettura sequestrata.

Nella notte del 5 giugno, poco prima delle due di notte, i Carabinieri della Stazione di Viguzzolo, nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Tortona, hanno denunciato C.L.G., 34 anni, di Tortona, colto in flagrante mentre rovistava all’interno di un’autovettura Ford Focus C-MAX lasciata in sosta dalla proprietaria in piazza Cavallotti di Tortona.

A seguito della perquisizione personale da parte dei Carabinieri operanti, C.L.G. è stato trovato in possesso di un martelletto frangi-vetro e di una torcia a led utilizzata per rovistare all’interno del veicolo, che venivano sequestrati.

Il ladro è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per il tentato furto sull’autovettura e per il possesso ingiustificato del martello frangi-vetro.