Il 14 giugno ad Acqui il “Memorial Valeria”: concerto benefico a favore dell’AIRC per la ricerca sul cancro

Acqui Terme – Per ricordare Valeria Aiachini, una donna di 47 anni che il cancro ha portato via per sempre lo scorso 5 giugno, l’Associazione “La Banda della Bollente”, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e con il sostegno della CTE Spa, Fratelli Erodio, Pompe Garbarino e Biser organizza venerdì 14 giugno, in Piazza Bollente ad Acqui Terme, a partire dalle ore 18.30, un doppio concerto.

Scopo della serata, oltre a ricordare Valeria Aiachini e tutti coloro che sono mancati per questa terribile malattia, sarà quello di raccogliere fondi per la ricerca.

L’ingresso sarà ad offerta e l’incasso sarà devoluto direttamente all’Associazione AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, sezione Piemonte di Candiolo.

Il Concerto “Memorial Valeria” avrà inizio a partire dalle ore 18.30 con stand per la distribuzione di panini, farinata e birra.

Ad aprire il concerto, alle 20.30, sarà la band Radioreset che proporrà un tributo ai Negrita. Intorno alle 22.30 tributo a Ligabue con il gruppo Fandango.