Il Santa Croce di San Salvatore ha chiuso all’improvviso come il Mercatone Uno

San Salvatore Monferrato (Gianni Patrucco) – Dopo oltre otto anni di gestione commissariale, l’Ipab Santa Croce di San Salvatore Monferrato ha chiuso i battenti al termine di una gestione per lo meno discutibile a partire dall’ultimo bilancio in pareggio approvato nel 2011 salvo poi dichiarare un incomprensibile dissesto (se prima approvi un preconsuntivo in pari e poi chiedi il dissesto sei da ricoverare alla neurodeliri). La casa di riposo Santa Croce di San Salvatore fondata nel 1561 è vuota in quanto l’ultimo ospite ha fatto le valigie l’altroieri: da cento ospiti che erano con la gestione del Ciss, l’Ipab era arrivata a 50 negli anni più recenti, oggi trasferiti nelle strutture di Occimiano, Frassineto, Ottiglio, gestite dalla Civitas (ma va?), cooperativa che gestiva già l’Ipab di S. Salvatore. Il motivo del trasferimento degli ospiti è l’agibilità dei locali che sono privi di sistemi antincendio e con l’impianto elettrico non a norma. I soldi per la ristrutturazione non c’erano ed ecco la decisione di chiudere. Il resto l’han fatto i debiti accumulati in otto anni che ammonterebbero a circa 4 milioni di euro. Non sono bastati i commissari straordinari nominati dalla Regione che hanno gestito la struttura negli ultimi sei anni a risanare i conti. Anzi. E così l’Ipab Santa Croce di San Salvatore è stato nuovamente commissariato tramite l’avvocato Nicola Caminiti che, a parole, sembrava voler cambiare tutto. Sì, ma cosa? Secondo il suo ambizioso programma si sarebbe dovuto procedere subito con una nuova gara la cui procedura sarebbe stata curata da un funzionario della Provincia, tale dottor Canepa, e questo sembrava essere la prima anomalia. Non basta perché nel bando di gara è stata inserita la clausola di pagare noli, affitti e quant’altro, del tutto disattesa. È tutto legittimo, anche se suona strano il fatto che questi soldi siano stati chiesti prima della nuova gara all’ultimo gestore, quasi a voler scoraggiare i partecipanti e ridurre il novero a qualche amico o a qualche ente. Sulla vicenda la Regione ha tentennato, impegnata com’era a privatizzare gli altri Ipab, per cui non controllava abbastanza. Alla fine il Santa Croce è stato chiuso dopo anni di gestione redditizia (la Struttura fu ristrutturata nel 2010 per il 70 per cento) ma le tante cooperative che l’hanno gestito negli ultimi nove anni non hanno voluto accollarsi l’ammortamento della ristrutturazione (i debiti pregressi), né completare le opere necessarie. In silenzio e nell’abbandono degli Enti di vigilanza hanno, prima trasferito una parte degli ospiti abbienti nelle loro strutture vicine, quindi hanno dichiarato la chiusura quando di ospiti ne rimanevano pochi, licenziando il personale. Il Comune sembra abbia fatto tutto quello che poteva per sventare il piano, ma da solo è risultato debole e abbandonato dagli organi con vero potere, Regione in primis, a tutto vantaggio dei privati che gestiscono le strutture vicine. Insomma come il Mercatone Uno, il Santa Croce ha chiuso i battenti all’improvviso e in anticipo: invece che il trenta giugno, come da accordi, alla fine di maggio. E la cosa ha colto tutti impreparati.