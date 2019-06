L’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 205° anniversario della fondazione

Alessandria – Si è svolta ieri nei locali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, alla presenza delle massime autorità cittadine e del pubblico, la commemorazione del 205° anniversario della fondazione dell’Arma.

La cerimonia, che si celebra ogni anno per la ricorrenza dell’attribuzione della prima medaglia d’oro al valor militare concessa alla Bandiera dell’Arma proprio il 5 giugno 1920, in virtù del comportamento tenuto dai Carabinieri nel corso della Prima Guerra Mondiale, ha visto lo schieramento di vari reparti e compagnie in uniforme, nonché di rappresentanze del Corpo delle Infermiere Volontarie e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’evento, impreziosito dalle musiche del Corpo Musicale Romualdo Merenco di Novi Ligure, sono stati premiati 42 militari distintisi per operazioni di servizio. Con le ricompense, consegnate dal Prefetto e dalle autorità locali presenti, si è voluto testimoniare il rapporto indissolubile che lega l’Arma alle comunità territoriali, peraltro evidenziato dalla presenza dei Gonfaloni dei Comuni in cui sono presenti le Stazioni Carabinieri della Provincia.