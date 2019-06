Tenta di rubare nella tabaccheria della stazione ferroviaria ma è sorpreso e denunciato

Alessandria – Si aggirava con fare sospetto davanti la tabaccheria della stazione, e infatti aveva appena tentato di svaligiarla. È successo domenica 2 giugno intorno alle 8 di sera, quando la Polfer, a seguito di una segnalazione, si è recata sul posto e ha fermato un quarantasettenne in possesso di un coltello con lama di 15 centimetri e due cellulari rubati addosso. Ad inchiodarlo sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza fornite dal titolare del negozio, subito accorso una volta messo a conoscenza dell’effrazione, in cui si evidenziava il sospettato tentare il furto prima d’intuire l’arrivo degli agenti che l’hanno colto infatti già all’esterno.

L’uomo, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi denunciato per l’effrazione e il tentato furto, nonché per la ricettazione dei telefonini. Inoltre, a causa della reazione violenta manifestata negli uffici della Polfer, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.