Zimetal Alessandria cede a Trecate e vede svanire il sogno serie B

Trecate – Sogno serie B sfumato per la Zimetal. In gara 4 della finale playoff, fuori casa contro Trecate, i ragazzi allenati da coach Claudio Vandoni si sono arresi 63-57.

Dopo una partenza alla pari, il roster novarese ha allungato nel terzo quarto, chiuso da Alessandria sotto di ben 15 punti.

Solo nell’ultimo periodo la Zimetal ha cercato la rimonta, ma troppo tardi. Trecate è riuscita a conservare cinque punti di vantaggio e ha potuto festeggiare così davanti al proprio pubblico la promozione in serie B.

Da segnalare, fra le poche note positive in casa Zimetal, la buona prestazione di Lemmi, unico ad andare in doppia cifra con 13 punti, uniti ad 8 rimbalzi.