Al Pride hanno mascherato perfino San Giovanni Bosco

Alessandria (a.r.) – Scherza coi fanti ma lascia stare i santi, dice un vecchio proverbio. Chi durante il Pride alessandrino di sabato scorso ha pensato bene d’imbavagliare e “addobbare” la statua di San Giovanni Bosco presente all’interno del cortile dell’ex asilo Monserrato (occupato abusivamente dal collettivo “La Casa delle Donne”) deve però averlo dimenticato. O meglio, non gliene frega un tubo. E non tanto dei santi (magari anche di quelli), quanto semmai del significato di tali semplici parole, le quali intendono richiamarci all’importanza del rispetto dei simboli. Nel proverbio, i santi sono infatti l’emblema del simbolo, di ciò che trascende la dimensione materiale e la informa a propria volta conferendole vitalità e significato. E il fatto di irridere certi simboli equivale qui da noi al disconoscimento di se stessi, delle proprie radici, della propria cultura e civiltà.

Come abbiamo detto più volte, il diavolo si nasconde nel dettaglio, e liquidare determinate azioni come goliardate e null’altro è quantomeno ingenuo, poiché si tratta invece di segnali. Laddove si irridono a cuor leggero i simboli della propria civiltà, così come quelli delle civiltà altrui, si sta in realtà perdendo il senso del sacro (che è qualcosa di diverso dalla fede religiosa). E perdere il senso del sacro significa convincersi del fatto che nulla sia intoccabile, che al Dio in cui non si crede vada sostituito un Io “deificato” che tutto può rivendicare e che mai deve porsi limiti. Alla faccia del “niente di troppo” e del metron di greca memoria, considerati ghiribizzi di gente ignorante mentre noi, per il fatto di esser venuti dopo, la sappiamo di certo più lunga.

Chissà cosa ne penserebbe la buon’anima di Eschilo, convinto che “se rispettano i templi e gli Dei dei vinti, i vincitori si salveranno”. Fosse qui a dircelo, i più se ne farebbero senz’altro burla senza intendere mezza parola, poiché i vincitori di oggi, ovvero i portatori di una nuova morale tesa a tagliare i ponti con la tradizione, il problema nemmeno se lo pongono. Che i simboli da loro disconosciuti significhino ancora qualcosa per qualcuno, nemmeno li sfiora in capo. O addirittura, nel peggiore dei casi, godono a ridicolizzarli proprio perché l’obiettivo è far sì che per nessuno significhino più niente.

Ma la verità è che quei simboli, quelle rappresentazioni in stoffa, pietra, legno, inchiostro, ci parlano di noi. Di tutti noi. E una volta fatta tabula rasa, una volta che nulla potrà più dirsi sacro, assoluto, di questo paese non sarà più possibile riconoscere, né il volto, né l’anima.