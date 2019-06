Bertram Derthona: arrivato in regia Riccardo Tavernelli che ha firmato fino al 2021

Tortona – Primo di colpo di mercato in casa Bertram Derthona dopo l’arrivo del direttore generale Bartocci.

La società di basket bianconera ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Tavernelli (nella foto), playmaker di 28 anni ex Latina che ha firmato con i leoni un contratto biennale, fino al 2021.

In carriera Tavernelli ha conquistato la promozione in B Dilettanti con la Sangiorgese. Con la casacca di Legnano è stato tra i protagonisti della promozione in A2 Silver della squadra, arrivata in seguito alla vittoria nello spareggio della Final Four promozione disputato a Cervia contro Latina.

Nelle ultime due stagioni ha giocato a Latina, roster con il quale ha centrato, nella stagione 2018-2019, la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia poi persa contro Treviso ai quarti di finale, e i playoff promozione, sfumati agli ottavi di finale contro Montegranaro.