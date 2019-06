Controlli nel casalese: i Carabinieri denunciano sette persone

Casale Monferrato – Nel corso degli ultimi giorni, con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’inizio dell’affluenza turistica nel Monferrato, la Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato ha impiegato un elevato numero di uomini e mezzi nell’ambito di mirati servizi, principalmente svolti nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.

Nello specifico, i Carabinieri di Ozzano Monferrato, a seguito di un controllo alla circolazione stradale nel casalese, hanno denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di stupefacenti K. K., ventunenne albanese residente a Casale e già noto alle forze dell’ordine a causa di svariati precedenti. Dopo aver perquisito l’auto su cui viaggiava in compagnia di un sedicenne di origini straniere, sono stati rinvenuti 2 grammi di marjuana e altrettanti di hashish, al che i militari hanno proceduto con il ritiro della patente di K. K. e con la segnalazione dell’amico alla Prefettura in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.

Gli stessi Carabinieri, al termine di attività di polizia giudiziaria, hanno denunciato in stato di libertà anche I. T., sessantottenne pensionata, in quanto autrice del furto del portafogli di una ottantacinquenne all’interno di un esercizio commerciale. L’identificazione è stata possibile grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza e alla raccolta delle testimonianze di alcuni clienti del negozio.

I Carabinieri della Stazione di Rosignano, a seguito di un controllo su strada nel Comune di San Giorgio Monferrato, hanno invece denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere V. L., cinquantaseienne di Ozzano che teneva in auto un coltello a serramanico con lama di circa 12 centimetri.

Sempre durante un controllo in strada, i Carabinieri di Occimiano Monferrato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza A. P. B., commerciante cinquantacinquenne trovato alla guida di una Fiat Croma con un tasso alcolemico di 1,01 g/l. Per lui, è scattato inoltre il ritiro della patente.

I Carabinieri della Stazione di Fubine Monferrato hanno denunciato invece per simulazione di reato R. T., cinquantunenne di origini kosovare, poiché, al fine di evitare un controllo di polizia, avrebbe simulato un malore facendo intervenire i sanitari del 118 a vuoto.

Al termine degli accertamenti successivi alla presentazione di una querela da parte di un quarantottenne residente a Pomaro, i Carabinieri della Stazione di Ticineto Po hanno denunciato in stato di libertà per violazione di domicilio P. S., vicina cinquantasettenne del querelante, poiché si sarebbe introdotta senza autorizzazione all’interno della sua proprietà. L’identificazione è stata possibile grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’abitazione.

E infine, i Carabinieri della Stazione di Balzola, al termine delle indagini iniziate a seguito della querela presentata da un imprenditore di 53 anni residente a Casale, hanno denunciato per truffa S. R., commerciante trentottenne residente in provincia di La Spezia. L’uomo avrebbe ricevuto merce per un valore di circa 2.000 euro, inviatagli dall’imprenditore casalese, pagandola con un assegno bancario risultato falso all’atto dell’incasso.