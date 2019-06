Mercatone Uno, arriva un sollievo per i lavoratori: sospese le rate di mutui e prestiti per 12 mesi, e si avvicina la cassa integrazione

di Marco Cimminella – Siamo a un passo dello sblocco degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di Mercatone Uno. Il tribunale di Bologna ha dato il via libera per il ritorno all’amministrazione straordinaria per la catena italiana di ipermercati, specializzata in arredamento ed elettrodomestici. La ripresa dell’esercizio provvisorio permetterà così l’ottenimento della cassa integrazione, obiettivo prioritario già ribadito dal vice premier Luigi Di Maio pochi giorni dopo la decisione del tribunale di Milano di dichiarare fallita la Shernon Holding Srl, che aveva determinato la chiusura dei 55 punti vendita sul territorio. La società di proprietà al 100% della maltese Star Alliance Limited aveva rilevato i locali dello storico marchio emiliano nel 2018, dopo tre anni di amministrazione straordinaria cominciati nell’aprile del 2015. Nonostante le grandi promesse di rilancio, Mercatone uno ha accumulato 90 milioni di euro di debiti in nove mesi, con perdite gestionali fisse di oltre 5 milioni al mese. Nell’attesa di un nuovo piano industriale che favorisca la reindustrializzazione del sito per garantire un futuro certo agli oltre 1800 addetti, si sono moltiplicate le iniziative per tutelare economicamente i lavoratori. A partire dalla decisione di Intesa San Paolo di permettere ai suoi clienti, dipendenti per Mercatone Uno, di sospendere le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi. La domanda di sospensione dovrà essere presentata dai dipendenti presso la filiale, spiega la banca in un comunicato. Anche la Regione Emilia Romagna si è fatta avanti: si è impegnata a chiedere all’Inps di pagare il tfr maturato dai dipendenti della catena di ipermercati prima del passaggio alla gestione della Shernon Holding. Allo stesso tempo, le autorità hanno spiegato che stanno collaborando con i Comuni – sono 450 gli addetti di Mercatone Uno che risiedono nel territorio regionale – per individuare tutti gli interventi necessari per venire incontro alle esigenze dei lavoratori in difficoltà. Tra queste misure, a Bologna si sta pensando anche di sospendere tributi e tasse locali per i dipendenti coinvolti nel collasso dei negozi.