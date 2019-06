Motociclista albese si sente male e muore al rientro da un tour con gli amici centauri

Monticello d’Alba – Malore fatale per un sessantenne dell’albese, Aurelio Cagliero (a sinistra nella foto in alto), fabbro con la passione per le due ruote e titolare di una ditta in frazione Casà a Monticello d’Alba.

L’uomo è morto al rientro da un viaggio in Sicilia con il Motoclub 100 Torri di Alba, colpito da un malore sulla nave che doveva riportarlo a casa. Il gruppo era partito una settimana fa per il tour annuale e martedì si era imbracato a Palermo per rientrare.

Appena salito, Cagliero si è sentito male. È stato subito soccorso ma, purtroppo, è stato tutto inutile.

La salma è stata composta nella camera mortuaria della città siciliana.

Cagliero lascia la moglie Maddalena e la figlia Teresa. I parenti ieri sono partiti per la Sicilia. Il funerale si terrà lunedì, alle 16, nella chiesa di San Grato.

I motoclub albesi deporranno anche una corona di fiori al cippo dei motociclisti dall’ex tribunale.