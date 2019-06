Sequestrati tre chili di droga: smascherati e arrestati due fratelli nell’acquese

Melazzo – In casa avevano tre chili e mezzo di droga (hashish e marijuana) pronta ad essere immessa sul mercato. Per questo, a finire nei guai, sono stati due fratelli di Melazzo, nell’acquese, Franco e Maurizio Belpiero, 43 e 39 anni, scoperti dai Carabinieri che, mentre stavano indagando in zona su una serie di furti in abitazione, si sono imbattiti nell’odore tipico della marijuana.

I due fratelli sono stati smascherati dai militari grazie anche all’aiuto dei colleghi della Forestale.

Secondo quanto stimato, una volta venduta la merce avrebbe fruttato quasi 20 mila euro, un mercato redditizio come testimoniato dai 4 mila euro trovati nella disponibilità dei due arrestati, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Per Franco e Maurizio Belperio è scattato quindi l’arresto in flagranza e, su disposizione del PM di turno, l’accompagnamento nelle camere di sicurezza della Compagnia di Acqui in attesa del processo per direttissima, che ha poi convalidato arresti e condanna con patteggiamento, a 1 anno e 4 mesi di reclusione.