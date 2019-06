Vede le sbarre del passaggio a livello abbassarsi ma lei passa ugualmente con la sua auto e le rompe

Acqui Terme – La zona dell’acquese, negli ultimi tempi, pare proprio stia diventando quella “preferita” per le interruzioni di pubblico servizio.

Questa volta “protagonista” della vicenda è stata una signora di settantotto anni di Asti che con la propria vettura ha rotto la sbarra di un passaggio a livello sulla strada del Turchino.

La donna, pur vedendo le sbarre in fase di discesa, ha pensato bene di proseguire ugualmente.

Spaventata, si è poi fermata in mezzo ai binari chiamando i soccorsi.

Il danneggiamento ha provocato un consistente ritardo ai treni in transito, obbligati a fermarsi nelle stazioni vicine.

Il personale intervenuto, dopo aver fatto spostare l’autovettura e fatto transitare, in sicurezza, i treni fermi nelle vicinanze, ha condotto la donna negli uffici del Comando per la redazione degli atti di rito.