Vito Beneventi riconfermato Consigliere Nazionale dell’Usarci

Alessandria – Nel corso del XXV Congresso Nazionale Usarci, Agenti e Rappresentanti di Commercio per la Provincia di Alessandria, che si è svolto a Roma nei giorni 24 e 25 maggio, durante il quale sono stati festeggiati i settant’anni dalla costituzione della Federazione Usarci, i Delegati provenienti da tutte le province d’Italia sono stati chiamati ad eleggere i nuovi Organi che reggeranno la Federazione nel triennio 2019/2021.

L’Assemblea ha riconfermato per acclamazione Umberto Mirizzi alla presidenza Usarci, mentre dalle votazioni a scrutinio segreto tra i sedici componenti il Consiglio direttivo nazionale sono risultati eletti tre piemontesi, il Presidente Usarci Alessandria e Asti Vito Beneventi (ora al suo terzo mandato) e per l’Usarci-Aparc di Torino il Presidente Marcello Gribaldo e la Consigliera Aparc Myriam Catalano. Il Consiglio direttivo poi ha riconfermato Giovanni Di Pietro Vice Presidente Vicario.

“Un bel risultato – commenta Beneventi – che premia il lavoro in forma volontaria mio e dei miei colleghi Torinesi in rappresentanza delle migliaia di agenti iscritti”.

L’assemblea ha affrontato temi di attualità tra cui il futuro di Enasarco, l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, sempre più a rischio di assorbimento da parte dell’Inps (sarebbe l’addio alle attuali pensioni autonome) e poi l’e-commerce “che fa saltare i rapporti e la fiducia tra agenti e clienti, sembrano tuttavia in arrivo soluzioni” coi nuovi A.E.C.- Accordi economici collettivi.