Dal profilo instagram di una compagna di scuola hanno spedito insulti e offerte porno a compagni di scuola e insegnanti

Alessandria – Una studentessa di 12 anni di una scuola media della provincia è stata oggetto di un grave caso di cyberbullismo ad opera di due “amiche” rispettivamente di 12 e 11 anni. Le due ragazzine le hanno carpito il profilo di Instagram dal quale hanno divulgato offese e insulti a compagni e insegnanti. Quando, Il giorno dopo, la ragazza è entrata in classe ha dovuto rendere conto ai compagni e a qualche insegnante gravemente offesi per le parolacce ricevute. Inoltre il profilo della vittima era stato postato anche su siti porno, per cui in poco tempo la ragazza, del tutto ignara, ha ricevuto una montagna di messaggi, richieste di contatti, e perfino delle telefonate. Alla fine le due cyberbulle hanno ammesso di aver architettato il tragico scherzo. La preside ha convocato i consigli di classe che hanno deliberato due provvedimenti di sospensione ed espresso un giudizio severo di condotta in pagella. In base alla legge 29 maggio 2017, n. 71, nota come “Legge contro il Cyberbullismo” le due disinvolte minorenni non rischiano niente in quanto non punibili avendo meno di 14 anni.