È morto l’onorevole Patria

Alessandria – È morto stamane verso le nove all’ospedale di Alessandria l’onorevole Renzo Patria, figura di spicco della politica alessandrina. Deputato al parlamento prima nelle file della DC e poi in Forza Italia, Renzo Patria è stato eletto in ben cinque legislature (VIII, IX, X, XI, XIV) dal 1979 al 1994 nella DC, per poi ripresentarsi in Forza Italia nel 2001 sino al 2008. Era nato il 10 novembre del 1933 a Frugarolo di cui sarebbe diventato sindaco. Laureato in economia e commercio ha svolto per anni la professione di consulente aziendale ma anche di dirigente pubblico avendo ricoperto l’incarico di ragioniere capo al Comune di Casale Monferrato. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi mesi per un enfisema e ieri sera l’ennesima crisi mentre era in casa. La corsa all’ospedale e stamane il decesso. Lascia la moglie Giovanna Valdenassi e il figlio che è il notaio Lorenzo Patria titolare d’un avviato studio in città. Il Santo Rosario si terrà domani sera alle nove nella chiesa di San Felice a Frugarolo mentre il funerale è previsto per lunedì 10 giugno alle 15:30 con partenza dalla stessa chiesa.

La redazione di Alessandria Oggi porge le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando la sincera amicizia con un galantuomo come l’onorevole Patria di cui si sentirà certamente la mancanza.