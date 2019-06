Arrestati dalla Polizia tutti i protagonisti della maxirissa, tutti marocchini, ma il giudice li lascia liberi con l’obbligo di firma

Alessandria – Sono stati assicurati alla giustizia tutti e quattro i protagonisti della rissa scoppiata nel parcheggio del supermercato Esselunga. Secondo una prima ricostruzione dei fatti alla base di tutto c’è qualche conto in sospeso a proposito della vindita di droiga. Qualcuno non ha fatto bene i conti e di lì la rissa. I fatti risalgono a giovedì sera verso le 20:30 quando i quattro marocchini hanno iniziato a darsele di santa ragione ferendosi anche con cocci di bottiglia. Gli arrestati hanno meno di 40 anni e solo uno di loro ha il permesso di soggiorno in regola. Gli agenti sono intervenuti quando la rissa era in corso riuscendo a fermarne tre mentre il quarto ha provato a scappare, ma è stato raggiunto in piazza Valfrè. È in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha precedenti per rapina e non si capisce davvero come le nostre autorità gli abbiano potuto rilasciare il primo permesso. Il pm ha chiesto il carcere per tutti ma il giudice, per l’ennesima volta, li ha lasciati andare con l’obbligo di firma.