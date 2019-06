Scontro Barosini-Carmagnola sulle poltrone in Regione

Torino – Giovanni Barosini, assessore ad Alessandria, bussa ma nessuno, a Torino, gli apre. Ci riferiamo a ciò che è avvenuto nei giorni scorsi quando il politico alessandrino, candidato in Regione alle ultime amministrative, aspirando ad una poltrona in Giunta, è stato escluso. Barosini, che è anche coordinatore regionale dell’Udc, ha corso anche per l’attuale governatore Cirio che pare si sia dimenticato di lui. “Da quando si sono chiuse le urne – ha dichiarato Barosini alla stampa – non sono stato per nulla contattato dal presidente così come dagli alleati”.

“Ma come si fa a reclamare – risponde piccato Mauro Carmagnola (nella foto a lato), leader piemontese della Dc di Giuseppe Pizza – posti che non ci spettano? Noi non siamo dei poltronisti”. Beh, insomma, sentirsi dire da un diccì che loro non sono poltronisti è francamente stravagante. E Barosini incalza: “Abbiamo ottenuto un risultato dignitoso, la nostra lista ha preso più di 13.000 voti, l’uno e mezzo per cento”. Non si fa attendere l’ulteriore risposta di Carmagnola: “L’Udc ha sfruttato le preferenze in modo improvvido come dimostra il metodo-Castello (il sindaco di Pianezza, recordman di preferenze, n.d.r.) che rastrella voti a migliaia nella sua città. Noi siamo per un progetto diverso, un percorso identitario. Non cerchiamo strapuntini”. Udc e Dcv si erano appensa messi insieme e litigano già.