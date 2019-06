Trovato morto in casa a venti giorni dal decesso

Volpeglino – Un pensionato di 68 anni è stato trovato morto in casa a 20 giorni dal decesso. Si tratta di Giuseppe Acerbi che abitava da solo in Via Leardi. A dare l’allarme è stata la cugina che gli aveva telefonato a più riprese senza avere risposta. Recatasi sul posto ha suonato il campanello e bussato con insistenza senza ottenere risposta. Ha chiamato i pompieri di Tortona che sono entrati nell’appartamento forzando la porta e trovando il cadavere di Leardi riverso a terra. Secondo i primi accertamenti pare che sia morto per cause naturali, probabilmente per un infarto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Tortona.