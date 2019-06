Antonella Clerici protagonista a “Di Gavi in Gavi” esalta il territorio alessandrino: “illuminiamo il Forte di Gavi”

Gavi – “Lo splendido Forte di Gavi dev’essere illuminato”. Parola di Antonella Clerici (nella foto), che ieri pomeriggio, durante il “Di Gavi in Gavi Festival”, dopo esser stata nominata ufficialmente Cavaliere del Raviolo e del Gavi, ha ribadito al cospetto dei giornalisti che le bellezze del nostro territorio meritano di essere pienamente valorizzate.

Insieme al Sindaco Rita Semino, al Presidente del Consorzio Tutela di Gavi Roberto Ghio e a Francesco Moneta, curatore della comunicazione dell’evento, la nota conduttrice, residente ormai da qualche tempo nella vicina Arquata Scrivia, ha speso parole di grande considerazione per il patrimonio, non solo enogastronomico, ma anche culturale ed artistico della zona, puntando l’attenzione nello specifico sulla situazione del forte cittadino. L’illuminazione artistica installata da Enel Sole, infatti, non funziona, e secondo il Polo museale del Piemonte tutto l’impianto deve essere anche rimesso a norma, ma servono oltre 5.000 euro (al momento non disponibili). Per di più, nonostante il festival, il Forte ieri era chiuso per gli ormai annosi problemi di carenza di personale, sintomo ulteriore di una situazione tutt’altro che rosea. “Non sono mai riuscita a visitare la fortezza – ha detto la Clerici – perché spesso è chiusa. In Italia il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe essere più potente di altri dicasteri per le ricchezze che abbiamo. Da quando abito ad Arquata Scrivia, ho cominciato a conoscere questa terra. A Gavi passavo da ragazzina per andare al mare e compravo gli amaretti ma tutto questo territorio, meno modaiolo di altri, ha un grande prestigio sotto tanti aspetti e merita di essere maggiormente valorizzato. Dobbiamo darci maggiore importanza”.

Stando a quanto dichiarato da Roberto Ghio, il Consorzio aveva proposto al Polo museale di rifare a proprie spese l’illuminazione esterna del Forte, ma di risposte non ne sono mai giunte. “Ci saranno delle trafile burocratiche da rispettare – ha precisato Ghio –, ma a volte si ha l’impressione che a Torino pensino che Gavi sia in Liguria. Dobbiamo battere i pugni insieme”. E chissà che l’attenzione da parte di un personaggio noto come Antonella Clerico su simili problematiche non possa avere un effetto positivo.

Intanto, nella splendida cornice del chiostro della chiesa di San Giacomo Maggiore, l’ospite d’onore del Festival è stata chiamata a premiare la pro loco di Serravalle Scrivia per la sua tartare di culatello, il miglior piatto fra gli undici proposti in abbinamento al Gavi docg. Ed è in quest’occasione che Antonella Clerici ha anche dichiarato i suoi gusti personali circa le specialità del territorio, parlando dei ravioli “a culo nudo” (ovvero senza condimento tranne un po’ di parmigiano) come del suo piatto preferito. “Sarebbe bello proporre una puntata della prova del cuoco su questo piatto – ha commentato infine –, che esalta il gusto dei ravioli con semplicità”.