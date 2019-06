Buca gigantesca nel casalese sulla provinciale 31 all’altezza di Villanova Monferrato

Villanova Monferrato – Un’enorme voragine si è aperta stamane alle 8:30 sulla provinciale 31 “del Monferrato”, a Villanova, al chilometro 17, a causa del cedimento di un attraversamento di un canale irriguo del Consorzio Ovest Sesia.

Per il danneggiamento del manto stradale la Provincia ha deciso di procedere con la chiusura del tratto in attesa delle operazioni di ripristino.

Come percorso alternativo si prevede, per la direzione Casale Monferrato – Vercelli, l’impiego della strada provinciale 31bis “del Monferrato di Chivasso” verso Trino Vercellese fino a raggiungere la provinciale 455 “di Pontestura” e da lì fino a Vercelli. Viceversa da Vercelli verso Casale Monferrato.