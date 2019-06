Incrocia la pattuglia e scappa: denunciato

Solero – Invece di rispettare l’alt intimatogli dai Carabinieri mentre percorreva ad alta velocità la Provinciale 10 in direzione di Asti, accelera ulteriormente e cerca di sfuggire alla pattuglia gettata che, nel frattempo, si era gettata al suo inseguimento. I motivi di tale gesto, i militari li scopriranno poco dopo, una volta bloccato il conducente e perquisito la vettura. L’uomo, un ventottenne rumeno già noto alle forze dell’ordine, trasportava infatti oltre venti confezioni contenenti set di coltelli di varia misura, tutte di dubbia provenienza e pronte per essere smerciate senza che il giovane fosse provvisto della benché minima autorizzazione.

A suo carico pende ora una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per vendita ambulante di strumenti da punta e taglio senza licenza.