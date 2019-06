Indagato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

Asti – Era in possesso di armi ed oggetti atti ad offendere il quarantenne astigiano, di origini pugliesi, che nel pomeriggio di venerdì 7 giugno è stato fermato da una Volante della Questura di Asti mentre procedeva alla guida della propria auto.

I sospetti degli agenti sono cominciati una volta rinvenuto uno sfollagente telescopico all’interno del vano portaoggetti, del quale il proprietario non ha saputo in alcun modo giustificare il possesso. A quel punto è scattata allora la perquisizione personale dell’automobilista e dell’intero veicolo, attraverso la quale si è scoperto inoltre un coltello a serramanico di circa 22 centimetri.

L’uomo, che risultava con diversi precedenti a carico, è stato quindi indagato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, e gli stessi sono stati subito sequestrati.