Lite tra fidanzati in centro a Valenza: un arresto

Valenza – Erano intervenuti in centro a Valenza, per un’accesa lite tra famigliari quando, placati gli animi dei giovani coinvolti si sono trovati costretti ad arginare l’ira del genitori di uno di loro, finito poi ai domiciliari.

Parliamo, ovviamente, dei Carabinieri che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, erano stati informata di una rissa in corso in centro città.

Giunti sul posto, i militari avevano visto due ragazze di 25 e 24 anni ed i loro rispettivi fidanzati di 31 e 25 anni che stavano animatamente litigando per futili motivi.

Riportati i giovani alla calma, si è presentato il padre di uno dei due ragazzi che, afferrata con forza l’ex fidanzata del figlio, l’aveva strattonata inveendo nei suoi confronti.

Alla vista della scena i Carabinieri avevano cercato di fermare l’uomo che, però, per tutta risposta aveva iniziato a spintonare i militari finché non è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.