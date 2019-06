Nel Monferrato casalese l’ennesimo rave party: il neosindaco di Casale Riboldi riuscirà a mettere la parola “fine”?

Casale Monferrato – Sabato scorso a Terranova, paese alle porte di Casale Monferrato, si è tenuto un ennesimo rave party, un raduno illegale con musica techno sparata a volumi altissimi con contorno di droga e alcol.

La zona in questione, l’area del Parco del Po, già circa un mese fa era stata oggetto di un primo tentativo di rave party abusivo, stoppato però dal maltempo con poco più di 500 presenti, impantanati nel fango e ripartiti dopo poco.

Sabato scorso, 8 giugno, c’è stato però subito il bis e stavolta i partecipanti erano molti di più, circa 1.500 e provenienti, oltre che da tutta Italia, anche da Francia e Spagna, molti arrivati a bordo di camion e camper.

La “festa” è andata avanti per quasi tutta la notte anche se sul posto sono giunte, sabato sera, quattro pattuglie dei Carabinieri e alcune volanti della Polizia che hanno eseguito alcuni controlli.

Ormai questa storia dei rave sta diventando un vero flagello per la provincia di Alessandria e il casalese in particolare.

L’alessandrino è, infatti, ormai diventato una sorta di meta per giovani che concepiscono il divertimento solo con musica sparata a palla e pasticche che girano in totale libertà.

Per citare solo alcuni esempi, nel maggio 2012 nella Garzaia di Valenza, una zona protetta nell’area del Parco del Po, si era svolto un rave party non autorizzato e durato quattro giorni che aveva visto partecipare circa 2000 giovani provenienti, soprattutto, da Francia e Germania.

I Carabinieri di Alessandria e Valenza, al termine di accertamenti effettuati a seguito dell’identificazione dei partecipanti alla manifestazione, avevano denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici in concorso, nonché per violazione alle disposizioni in materia di ordine ed incolumità pubblica, 332 giovani di nazionalità italiana e francese.

Nel maggio 2015, a Terranova, la Polizia di Stato di Alessandria dovette mandare ben 18 pattuglie per garantire l’ordine pubblico e per effettuare i consueti controlli per un rave party che si era tenuto dal 1° al 3 maggio.

Furono contestate quarantaquattro infrazioni al codice della strada, sette delle quali per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, la polstrada di Casale aveva denunciato, in stato di libertà, tre partecipanti, due francesi e uno svizzero, per detenzione di armi improprie, in particolare un coltello pieghevole di 23,5 cm di lunghezza ed un tirapugni metallico.

Sempre nel maggio dello stesso anno un altro raduno abusivo si tenne a Castelnuovo Scrivia, vicino a Tortona.

Furono controllate dalla Polizia 109 persone e, in particolare, furono fermati tre giovani tra i 23 e i 26 anni, tutti residenti in provincia di Bergamo, i quali si stavano recando al raduno: uno dei tre era stato trovato in possesso di circa 22 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento e lo spaccio dello stupefacente.

Nel 2016, 2017 e 2018 ancora la Lomellina e il casalese, Pontestura, Coniolo e Morano sul Po, furono le località preferite per questo tipo di raduni illegali che si concludevano sempre con un bollettino di guerra tra denunce, zone devastate da chi lì si accampava e poi se ne andava e poveri animali del posto, come l’Airone Rosso ed il Falco di Palude, a rischio scomparsa per il caos eccessivo che li ha fatti allontanare da quelle zone.

Adesso quest’ultimo episodio di sabato 8 giugno anche se stavolta il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, pare essere risoluto a fermare una volta per tutte questo tipo di raduni.

Da un po’ di tempo, infatti, Riboldi con i primi cittadini dei paesi della zona sta cercando di porre un freno al crescente numero di rave nel Monferrato casalese.

Ce la farà? Non resta che attendere.