Premiati i lavoratori iscritti da un quarto di secolo alla Cassa Edile

Alessandria – Si è svolta ad Alessandria sabato scorso 8 giugno 2019 al Salone della Scuola Edile sita in Via dell’Industria 56, la cerimonia di premiazione dei lavoratori iscritti ininterrottamente da 25 anni alla Cassa Edile, culminata con la consegna di un attestato di benemerenza ed un premio in denaro.

Il Presidente Giancarlo Muzio ha tracciato nell’occasione un consuntivo dell’attività svolta dalla Cassa Edile evidenziando in particolare segnali di ripresa nella nostra Provincia.

Il Vice Presidente Paolo Tolu a nome delle Organizzazioni Sindacali ha posto l’accento sull’importante ruolo di tutela riconosciuto agli enti paritetici dell’edilizia.

Alla cerimonia ha preso parte anche il dottor Piervittorio Ciccaglioni – Assessore ai Servizi alla persona e politiche sociali, abitative e per la famiglia del comune di Alessandria – che ha riconosciuto alla Cassa Edile un importante ruolo sociale e di supporto alle famiglie.

Sono stati quindi consegnati gli attestati di benemerenza a 18 lavoratori e le borse di studio a 25 studenti riservate ai figli di iscritti alla Cassa Edile alessandrina particolarmente meritevoli (hanno contribuito all’iniziativa la Fondazione Banca Popolare di Novara e Società Azimut Capital Management).