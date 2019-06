Presentata la nuova Giunta Comunale di Ovada

Ovada – È stata ufficializzata il 7 giugno scorso la nuova Giunta comunale della città di Ovada. Oltre al Sindaco riconfermato Paolo Lantero, nella sala Quattro Stagioni di Palazzo Delfino erano presenti gli undici consiglieri della lista di “Insieme per Ovada” eletti alle comunali del 26 maggio, così come, ovviamente, i componenti della Giunta stessa.

Nuovo Vice Sindaco è Sabrina Caneva, Assessore con delega al Bilancio, Programmazione finanziaria ed economico-patrimoniale, Istruzione e Formazione professionale. Confermati invece Sergio Cappello come Assessore con delega ai Lavori pubblici, Servizio idrico integrato e Viabilità, e Roberta Pareto, Assessore con delega alla Cultura, Partecipazione, Pari opportunità, Manifestazioni ed eventi.

Conferma inoltre per Grazia Dipalma, Assessore con delega all’Urbanistica, Assistenza sociale e Politiche abitative, mentre l’altra new entry è Marco Lanza in qualità di Assessore esterno al Consiglio con delega alle Attività economiche, Turismo, Ambiente, Servizi di igiene ambientale, Promozione sviluppo del territorio, Attività volte all’acquisizione di finanziamenti da Enti e soggetti terzi per attività e progetti comunali.