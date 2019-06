Ricordando Gaetano Scirea: ad Acqui Terme una serie di eventi per commemorare il campione della Juventus nel trentennale della scomparsa

Acqui Terme – Nel trentennale della morte di Gaetano Scirea (foto sopra), indimenticato campione della Juventus che morì il 3 settembre 1989 all’età di 36 anni in Polonia, a seguito di un incidente stradale in cui rimase bloccato tra le lamiere di una vecchia Fiat 125, il Comune di Acqui Terme, con il supporto organizzativo dell’associazione Stand By Me Acqui Onlus, organizzerà il 2 settembre una giornata di commemorazione con eventi dedicati.

«Gaetano Scirea – dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini – era un fuoriclasse che praticò sport senza mai perdere la sua dimensione umana. Sono profondamente onorato che la città di Acqui Terme possa commemorare in maniera umile e dignitosa questo campione, portatore sano di valori sportivi e umani. Sono proprio l’etica sportiva e il rispetto autorevole per le regole che hanno reso Scirea una figura esemplare, di cui ancora oggi si sente la mancanza. Tramite questo evento commemorativo potremo rivivere quei valori fondativi dello sport, che sono il veicolo più ampio di valori sociali come la lealtà alle regole e alla competizione corretta, lontana dal concetto di calcio che si contraddistingue per la sua aggressività e durezza».

L’evento, presentato a Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria, intende sancire sin dalla scelta del luogo la ricchezza che il territorio ha sia a livello di storia che di personalità.

“Ricordare un campione – ha sottolineato Gianfranco Baldi, presidente della Provincia di Alessandria – non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista comportamentale, è importante per offrire un esempio a tutti quelli che praticano sport. Voglio ringraziare il Comune di Acqui Terme e tutti gli organizzatori perché credo che sia un evento fondamentale da valorizzare per un territorio ricco di storia e di paesaggi, ma anche di personalità e campioni importanti. Stiamo ricordando un campione che ha lasciato un segno indelebile sul territorio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per come si è comportato durante la sua vita”.

Seppur siano trascorsi tanti anni dal giorno della sua morte, la figura di Scirea continua a stagliarsi come esempio di grandezza e di gloria. L’evento permetterà al pubblico di scoprire e ammirare un campione tra le cornici della città termale.

“Ricordare Gaetano Scirea è un obbligo – ha dichiarato il giornalista Filippo Grassia – Scirea, infatti, non era solo un giocatore corretto, ma soprattutto un gran signore che si è cimentato nel calcio con un talento naturale e con qualità fondamentali, quali la disciplina e la serietà. È un onore poterlo ricordare in questo evento come campione nello sport e nella vita. Un esempio evidente di lealtà e correttezza, che sono valori da ricordare, soprattutto oggi in questo frangente storico in cui tali parole sembrano essere diventate una vera e propria chimera, dimenticate dal cuore e dalla vita delle persone. Proprio per questo dobbiamo ricordare soprattutto ai giovani chi era Gaetano Scirea, che non ha mai avuto una sola espulsione in tutta la sua carriera, sperando che diventi un modello da seguire sia nel calcio che nella vita”.

“Penso che sia difficile trovare le parole giuste che possano descrivere in senso pieno e completo quello che è stato Gaetano Scirea. La gentilezza e la generosità di Gaetano avevano contraddistinto la sua figura sia dentro al campo che fuori. Era una persona disponibile con chiunque. Ricordo che a quel tempo l’unico filtro era la segreteria telefonica, tuttavia Gaetano rispondeva a tutti, dall’inviato del New York Times al giovane ragazzo di un bollettino della parrocchia, ed era sempre lui alla fine di una telefonata a ringraziare. È stato un angelo calciatore in campo e una persona così luminosa da non avere eredi morali ed etici a oggi” ha affermato il giornalista Darwin Pastorin.

L’evento nasce da una proposta del deputato Federico Fornaro lanciata l’11 gennaio 2019 nel corso della serata dedicata alla premiazione del “Dirigente sportivo dell’anno”, a Ricaldone, dove ha ricordato la figura di Scirea e i suoi valori, chiedendo alla Città di Acqui Terme la possibilità di organizzare una giornata in suo onore. Nello stesso tempo, la Stand By Me Acqui Onlus stava lavorando per realizzare un Premio dedicato al fuoriclasse della Juventus.

Il Comune di Acqui Terme ha risposto a entrambi gli appelli, cercando di creare un unico evento coordinato.

“Vogliamo creare un evento – ha dichiarato Massimo Pivotti, presidente dell’Associazione Stand By Me Acqui Onlus – che rimanga nella memoria di Acqui Terme, che non sia estemporaneo ma a cadenza annuale. Si tratta della prima edizione, ma spero che nel tempo diventi una manifestazione dal respiro nazionale ambita e aspettata. È un evento meraviglioso su cui ho voluto investire tutto il mio impegno e devo ringraziare il Comune di Acqui Terme per avermi dato questa occasione di mettermi in gioco, e il deputato Federico Fornaro, per gli stimoli che ha proposto alla Città. Un ringraziamento a due firme prestigiose del nostro giornalismo come Filippo Grassia, prezioso e insostituibile supporto organizzativo per la Stand By Me Acqui Onlus, e al caro amico Darwin Pastorin. Vorrei esprimere gratitudine a Pierluigi Luparia, presidente Panathlon Club Alessandria Cittadella per il continuo e sincero sostegno dimostrato alla nostra Associazione”.

Tra i tanti appuntamenti, il Memorial Scirea si aprirà il 20 agosto con la mostra fotografica “Pensando Scirea”, permessa su gentile concessione del fotografo sportivo Franco Richiardi, in cui si ripercorreranno le imprese del campione tramite le immagini. La mostra sarà ospitata fino al 10 settembre alla Biblioteca Civica “La Fabbrica dei Libri”, via Maggiorino Ferraris, 15.

Lunedì 2 settembre, alle 16, allo stadio comunale “Jona Ottolenghi” di Acqui, saranno presentate le due squadre che parteciperanno alla partita amichevole organizzata dall’associazione Stand By Me Acqui Onlus, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme. L’amichevole di calcio sarà senza dubbio uno degli eventi sportivi più attesi in città.

La giornata proseguirà, alle ore 19.00, presso il Centro Congressi di Acqui Terme nel quale si terrà il Memorial Scirea, un convegno in stile talk-show curato e condotto dai giornalisti sportivi Filippo Grassia e Darwin Pastorin. L’evento si aprirà con il documentario #SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea, prodotto da Sky Sport, dedicato alla storia di Gaetano Scirea. Le imprese, le gioie, le sfide e le vittorie prenderanno vita grazie ai luoghi che il calciatore ha vissuto, le testimonianze dei familiari e i ricordi dei compagni di squadra, arricchiti dalle immagini di repertorio. Dopo la visione del documentario, sul palco saliranno numerosi ospiti d’onore appartenenti al mondo dello sport e del giornalismo sportivo, tra cui: Gabriele Gravina, presidente della FIGC; Mariella Scirea, ex deputata della Repubblica Italiana e moglie di Gaetano Scirea; Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus in ruolo di ala; Roberto Bettega, ex calciatore della Juventus in ruolo di attaccante; Marco Bernardini, giornalista sportivo.

Collegato al convegno sarà il Premio Scirea, organizzato dall’associazione Stand By Me Acqui Onlus. Il premio consisterà in un’opera unica e originale prodotta dallo scultore acquese Pietro Racchi, ammirato dal critico d’arte Vittorio Sgarbi per la sua “intuizione artistica”, e sarà conferito per meriti in campo nel giornalismo sportivo a Marco Bernardini, per meriti nell’attività sportiva a Domenico Marocchino e a una giovane promessa dello sport, che sarà rivelata in concomitanza della manifestazione. L’evento si concluderà alle 21.

La manifestazione potrebbe arricchirsi di nomi e partecipanti durante le prossime settimane. Tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le novità saranno disponibili su: www.turismoacquiterme.it.