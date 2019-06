Ruba una borsa ad un’anziana ma è subito fermato e denunciato assieme alla complice

Asti – Ruba la borsa ad un’anziana donna in Piazza Marconi e si dà alla fuga. È accaduto venerdì 7 giugno, quando un uomo in jeans a polo bianca, approfittando del finestrino abbassato dell’auto in cui la donna e il nipotino aspettavano che il figlio di lei tornasse dopo aver pagato il ticket del parcheggio, ha infilato un braccio nell’abitacolo e sottratto la borsa fuggendo poi a gambe levate. Il figlio della signora appena rapinata, che nel frattempo aveva assistito al furto, si è subito messo all’inseguimento del ladro, raggiungendolo all’altezza di Corso Gramsci dopo che questi si era già liberato della borsa gettandola su un balcone di un palazzo adiacente. A quel punto, fra i due, è nata una colluttazione, ma il malvivente, pur con fatica e con la polo strappata sul dorso, riesce a scappare di nuovo, questa volta facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti di una volante della Questura di Asti, giunti in soccorso dell’anziana e dei suoi famigliari, sono tuttavia riusciti ad identificare una ragazza che, avvistata in compagnia del ladro poco prima del furto, si trovava ancora nei paraggi. A seguito delle informazioni acquisite, i poliziotti si sono dunque recati a casa del sospettato, un astigiano quarantenne con precedenti di polizia, il quale, trovato in forte stato di agitazione, non ha potuto evitare che gli agenti scoprissero prove schiaccianti a suo carico: gli abiti descritti dalle vittime, i jeans e la polo bianca strappata, sono stati infatti rinvenuti nella lavatrice, e a quel punto il quarantenne, insieme alla donna che si trovava con lui poco prima del furto, sono stati accompagnati in Questura e sopposti ai rilievi della Scientifica.

Nel frattempo, la borsa, contenente medicinali indispensabili per l’anziana, è stata recuperata grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco e restituita alla proprietaria.

Denunciati invece la donna e l’uomo responsabili del crimine: lei per concorso nel reato di furto; lui per rapina impropria, lesioni e minacce a pubblico ufficiale.