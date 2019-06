Simone Tomasini primo acquisto della Junior Casale

Casale Monferrato – Primo acquisto ufficiale in casa Novipiù Casale. La società monferrina rossoblù ha ufficializzato l’acquisto di Simone Tomasini (nella foto).

Esterno polivalente di 196 cm, classe 1993, la scorsa stagione Tomasini ha vestito la maglia della NPC Rieti chiudendo la regular season con 10.8 punti, 2.6 rimbalzi e 2.6 assist di media.

Tomasini è giocatore ben noto a coach Ferrari che lo ha allenato a Legnano due stagioni fa e con cui ha viaggiato ad una media di 7.7 punti a partita, il 42% da 3 punti e quasi due rimbalzi e due assist per gara in 19.8 minuti.