Tra l’indifferenza generale anziana donna in autobus reagisce all’aggressione di un africano che voleva rapinarla e lo fa arrestare

Alessandria – Grazie alla reazione della sua vittima, una donna anziana di 67 anni, un ventenne nordafricano già noto alle Forze dell’Ordine alessandrine, Adellah Bensrati, è stato arrestato, sabato scorso, per tentata rapina.

Il giovane, intorno alle 12,30, era salito a bordo di un autobus fermo in piazzale Curiel, davanti alla stazione ferroviaria, e aveva cercato di rapinare una donna di 67 anni del telefono cellulare.

La vittima, però, ha inaspettatamente opposto resistenza suscitando la rabbia belluina dell’africano che l’ha colpita violentemente al volto con un pugno per tramortirla nel tentativo di portarle via la borsa.

Nonostante la brutale aggressione l’anziana donna – ma non c’era nessuno nell’autobus che potesse aiutarla? – ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto e finalmente l’autista – ma che riflessi ha? – è intervenuto per mettere in fuga il ladro che si è lanciato letteralmente fuori dal veicolo cadendo al suolo, per poi però imbattersi nei Carabinieri, lì prontamente giunti dopo segnalazione alla Centrale Operativa del Comando di Alessandria.