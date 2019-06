Chiamparino cambia idea e resta in consiglio regionale

Torino – L’ex governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha cambiato idea e resterà in consiglio regionale dopo aver perso le elezioni per il rinnovo del mandato contro l’azzurro Alberto Cirio suo successore nella carica di presidente della Regione Piemonte.

Chiamparino ha annunciato stamane che si iscriverà al gruppo del Partito democratico, che andrà da nove a dieci elementi.

Più Europa, che avrebbe dovuto ottenere il seggio del candidato governatore, con Elena Loewenthal, ormai fuori gioco. In una nota diramata in giornata il gruppo del Pd fa sapere che “i consiglieri regionali del gruppo Pd desiderano ringraziare Chiamparino per avere dato la disponibilità a restare in Consiglio regionale aderendo al gruppo Pd per una fase di accompagnamento della quale verrà definita in seguito la durata”.