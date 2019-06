Concordato preventivo respinto: quale destino per l’Arfea?

Alessandria – Arfea sull’orlo del fallimento? Parrebbe proprio di sì. Il Tribunale civile, presidente Caterina Santinello, ha infatti dichiarato inammissibile la richiesta di concordato preventivo avanzata dall’azienda che, all’interno del consorzio Scat, gestisce i pullman sulle linee extraurbane della provincia e anche di parte dell’Astigiano.

Dunque i pullman Arfea potrebbero non circolare più? La situazione è, quantomeno, nebulosa.

Il giudice, in teoria, potrebbe concedere la proroga dell’affidamento, da parte dell’agenzia regionale del trasporto pubblico, in nome della continuità aziendale.

Non si prospetta una vendita di soli beni anche perché non sarebbe sufficiente a coprire i debiti di Arfea che si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, 26 per l’esattezza, di cui la maggior parte, 18 milioni, con l’Agenzia delle entrate.

Una notizia, quella dell’inammissibilità del concordato, che ha colto di sorpresa praticamente tutti dato che il piano concordatario era supportato da un’offerta d’acquisto da parte della Line Pavia che ad un prezzo simbolico s’impegnava a rilevare azienda e debiti.

La prospettiva pareva solida, adesso invece molte ombre si profilano all’orizzonte per l’azienda di trasporto pubblico che conta, attualmente, 120 dipendenti oltre alle persone impegnate nell’indotto.

Da mesi, inoltre, a livello sindacale, erano state avviate trattative per il rinnovo del contratto integrativo, trattative che si erano però risolte con una rottura che aveva portato a due scioperi: il primo dichiarato il 17 maggio dal sindacato autonomo Ugl (ex Silt) e il secondo venerdì scorso, 7 giugno, da Cgil, Cisl e Uil.