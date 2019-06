Corruzione, evasione fiscale, peculato e abuso d’ufficio: bufera sulla casa di riposo “Ottolenghi” di Acqui, quattro denunciati tra cui una ex dirigente comunale

Acqui Terme – Era stata dirigente del Comune di Acqui Terme per oltre trent’anni ma, allo stesso tempo, lo era anche della casa di riposo dove da sette lavorava il figlio per conto di una cooperativa. Questo il particolare che ha fatto scattare le indagini dei Carabinieri di Acqui, guidati dal Capitano Ferdinando Angeletti, su una serie di reati contro la pubblica amministrazione all’Ipab Jona Ottolenghi. A finire nei guai, oltre a M.P.S. dirigente sessantatreenne in pensione da pochi mesi, sono stati infatti anche il presidente dell’Ipab (R.C.), un’impiegata dell’istituto (S.R.) e l’ex amministratrice della cooperativa (S.Ra.) che per anni ha fornito i servizi alla casa di riposo.

I reati contestati sono pesanti: corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, evasione fiscale, peculato, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falsità materiale in atto pubblico.

Da quanto emerso dalle indagini dell’Arma, erano più di dieci anni che l’appalto da 600.000 euro e rotti concesso alla cooperativa dall’Ipab era assegnato in automatico, senza bando di gara, grazie all’influenza di M.P.S. e del presidente dell’ente sui consiglieri di amministrazione, pronti a firmare qualunque documento predisposto dall’impiegata S.R. senza batter ciglio. Per questo l’operazione dei Carabinieri è stata definita “Big Mama”, a dimostrazione dell’indubbia capacità della sessantatreenne di condizionare le scelte dei vertici dell’ente. Inoltre, pare che la donna abbia fatto assumere nella cooperativa il figlio, diventato in breve tempo vicepresidente, in cambio del rinnovo automatico dell’appalto. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri, risulta per di più che quest’ultimo mancasse spesso dal lavoro, non rispettasse nessun orario preciso, ma che nulla gli sarebbe stato contestato proprio in virtù dell’autorità materna. Un’autorità conferitagli anche dalla sua posizione di dirigente comunale a Palazzo Levi e che le consentiva, da addetta al personale quale era, di porre in ombra le limitazioni che le avrebbero impedito di ricoprire un ruolo apicale anche nell’Ipab Ottolenghi.

Ma le anomalie evidenziate dai militari sono state molte, fra cui il fatto che per circa dieci anni era spettato ad una dipendente del Comune di Acqui il compito di consegnare alla casa di riposo, una volta alla settimana, le scorte alimentari utilizzando l’auto di servizio e in orario di lavoro.

Nel bilancio comunale, inoltre, sarebbe emerso che l’amministrazione pagava i propri dipendenti, estranei ai fatti in indagine, per delle mansioni svolte per conto dell’Ipab. Anche in questo caso era l’ex dirigente, responsabile dei servizi finanziari, ad aver inserito un capitolo con una somma destinata alla casa di riposo. E per di più, nelle note spese prodotte dalla sessantatreenne, i Carabinieri hanno riscontrato voci generiche e non circostanziate come ipotetici spostamenti in altri centri del territorio addirittura in assenza di qualsivoglia riferimento temporale. Ma non è finita qui: sospetto è infatti che queste somme fossero tutte “a cifra tonda”, anche se va precisato che nei conti dell’Ipab non sono emersi ammanchi di alcun tipo, poiché i rimborsi spesa rientravano sotto forma di donazioni sottoscritte dalla stessa signora, che però a quel punto poteva detrarre quella cifra dalle imposte. In sei anni l’evasione fiscale emersa ammonterebbe a circa 35.000 euro, e a redigere tutta la documentazione sarebbe stata la dipendente dell’istituto (S. R.) ora denunciata per emissione di documenti per operazioni inesistenti.

Il totale degli emolumenti che sarebbero finiti a disposizione di M.P.S. ammonterebbe invece a 66.000 euro circa, essendo la donna dirigente dell’Ipab nonostante l’incompatibilità con tale carica, e a 45.000 quello dei danni pecuniari per il Comune di Acqui.

“L’amministrazione comunale era all’oscuro di tutto – ha precisato il Comandante Angeletti – ha dato pieno appoggio alle indagini dimostrando la massima collaborazione nella raccolta della documentazione e delle informazioni”.

“Ho lavorato in questi anni per tutelare i cittadini e l’amministrazione pubblica – ribadisce invece il Sindaco Lorenzo Lucchini – collaborando alle indagini dei militari della Compagnia di Acqui Terme. L’attività investigativa mostra una serie di reati di una certa rilevanza, a proposito dei quali spero che la magistratura farà definitiva chiarezza”.

Tutti gli indagati potranno ora richiedere di essere interrogati. Per loro potrebbe scattare presto una richiesta di rinvio a giudizio.