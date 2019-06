La Germania, il cui debito reale è del 280%, disinforma i tedeschi sul nostro “stato di salute”

Libre – Ai suoi lettori tedeschi, il giornalista Daniel Eckert non racconta la verità. Il suo articolo appena pubblicato su “Die Wielt” non è che l’ultimo esempio di come l’opinione pubblica europea venga regolarmente disinformata, da cronisti che sono a loro volta disinformati oppure in malafede. “Il governo italiano gioca con il fuoco – avverte Eckert -, i politici della Lega di Matteo Salvini continuano a mettere sul tavolo l’idea di una moneta parallela. I minibot, ora resi possibili dal Parlamento, sono un primo passo in questa direzione – aggiunge il cronista – portano un nome che suona in qualche modo carino: i minibot. Ma una volta diffusi, i loro effetti potrebbero non essere carini. Perché i minibot sono uno strumento finanziario con il quale il governo populista d’Italia potrebbe scardinare l’Eurozona”. Secondo l’economista keynesiano Nino Galloni, è esattamente il contrario: qualsiasi forma di moneta parallela, compresi gli eventuali minibot, serve all’Italia proprio per tentare di restarci, nell’euro. Quella che Eckert evita di porsi è la domanda fondamentale: perché. Ovvero: perché l’Italia propone i minibot? La risposta, implicita, arriva alla fine dell’articolo (tradotto da “Voci dall’Estero”). E cioè: l’Italia non ha guadagnato nulla dall’Eurozona, anzi. Ma di nuovo: perché?

È la Germania ad infischiarsene delle regole

Qui però si ferma il giornalismo, quello di Eckert e di tanti colleghi, anche italiani. Con un’aggravante: neppure stavolta “Die Welt” spiega ai connazionali che la Germania se la gode, in Eurozona, solo grazie a privilegi esclusivi: non rispetta le condizioni-capestro che invece impone agli altri.

Germania in perenne vacanza

È lo stesso Galloni a riassumere il senso della “vacanza europea” della Germania:

le piccole banche tedesche – solo loro – si permettono il lusso di non rispettare i vincoli del Trattato di Basilea. E quindi continuano di fatto a emettere credito (quindi moneta-debito) verso l’economia reale; il governo di Berlino non include nel bilancio la colossale spesa previdenziale: il costo delle pensioni non pesa sul debito nominale dello Stato; nel calcolo del debito pubblico non entra neppure l’ingentissima spesa pubblica dei Lander, le Regioni. Se aggiungessimo queste voci – ha ricordato su “Il Giornale” un imprenditore italiano come Fabio Zoffi, da anni attivo a Monaco di Baviera – il debito pubblico reale della Germania risulterebbe il 280% del Pil, cioè più del doppio del tanto vituperato debito italiano , per il quale il Belpaese viene sistematicamente messo in croce dai signori di Bruxelles.

Balle tedesche

Se Daniel Eckert chiarisse tutto questo, probabilmente i lettori di “Die Welt” capirebbero perché l’Italia – in affanno, per disperata carenza di liquidità – tenta di giocare anche la carta dei minibot. “Sbaglia, chi pensa che siano l’anticamera dell’uscita dall’euro – sostiene su “ByoBlu” un parlamentare come Pino Cabras, in quota ai 5 Stelle – le forme di moneta parallela servono proprio a rimanere aggrappati alla moneta unica”.

Acrobazie italiane

Certo, perché l’Italia non gode dei privilegi della Germania e neppure di quelli della Francia, ricorda ancora Galloni, citando il franco Cfa che Parigi impone a 14 ex colonie africane. “Quella è valuta a pieno titolo – osserva Galloni -, perché circola in più paesi, mentre i minibot non avrebbero valore fuori dall’Italia”. Mario Draghi teme che possano aggravare il debito pubblico? Galloni lo smentisce anche su questo: “Tecnicamente, sarebbero solo titoli di pagamento, a valere su debiti già maturati e contabilizzati dalla pubblica amministrazione. Se poi lo Stato li accettasse come pagamento delle tasse, potrebbero anche essere scambiati come moneta. Ma sarebbero moneta parallela solo nazionale, senza corso legale fuori dall’Italia, e in più accettabile – come mezzo di pagamento – solo su base fiduciaria, cioè con la possibilità di non accettarla.

Minibot perfettamente legali

In altre parole – riassume Galloni – i minibot sono perfettamente legali, in quanto non violano nessuna delle condizioni richiamate da Draghi: sarebbero illegali se corrispondessero all’emissione di euro o se costituissero uno stock aggiuntivo di debito pubblico, e invece non sono né una cosa né l’altra. La rabbia di Draghi – aggiunge Nino Galloni – deriva semmai dalla piena consapevolezza di non poter intervenire sul vero problema, cioè la distribuzione della liquidità. Infatti, la Bce si occupa solo dell’erogazione complessiva della massa monetaria. Gli euro emessi da Francoforte finiscono largamente alla finanza anziché all’economia reale, settore di cui ormai fanno parte anche gli Stati, ridotti a elemosinare credito alle banche”.

A tedeschi e francesi è permesso tutto

Con due eccezioni, appunto: la Germania (cui è permesso di non rispettare le regole Ue) e la Francia, che a sua volta “respira” grazie al franco Cfa: “Si dirà che il Cfa non viola il Trattato di Lisbona perché quello delle ex colonie francesi è un circuito chiuso. Ma se è legale il franco Cfa – chiosa Galloni – allora sono legalissimi i minibot italiani, concepiti per tamponare la disperata fame di liquidità a cui la Bce non riesce a rimediare. E questo, Draghi lo sa benissimo”.

Tedeschi ignoranti

Non lo sanno, di sicuro, i lettori tedeschi “informati” da Eckert, allarmatissimo all’idea che Roma vari minibot di piccolo taglio (100 euro) come pagamento di aziende che attendono di essere saldate dallo Stato, e addirittura impiegabili anche per pagare le tasse (e quindi scambiabili, da un contribuente all’altro, come pagamento alternativo agli euro). “Da quel momento in poi, è solo un piccolo passo verso una valuta parallela” scrive Eckert, che evidentemente ignora la differenza fondamentale tra valuta (convertibile in oro, in euro o in divise estere) e moneta parallela (non convertibile, né spendibile fuori dal paese). Mai e poi mai, i minibot potrebbero essere valuta parallela. Eppure, scrive sempre Eckert, è esattamente quello che potrebbe mirare a fare quel mascalzone di Matteo Salvini leader della Lega di destra. La prova? Il portavoce economico della Lega, Claudio Borghi, è un acceso sostenitore dei piccoli mostri fiscali.

Tedeschi bari

Fantastico: la Germania bara su tutto, dopo aver raso al suolo la Grecia e sabotato l’Italia, a produrre i “mostri” è il terribile Claudio Borghi, universalmente noto per essere di gran lunga il più mite e prudente tra gli economisti al lavoro per tentare di tamponare la voragine-Italia creata da questa Europa a trazione franco-tedesca, sfrontatamente autocelebratasi nell’inaudito Trattato di Aquisgrana (che fa a pezzi l’idea stessa di Unione Europea).

“Come per gli altri paesi dell’unione monetaria, vale anche per l’Italia: la moneta a corso legale è solamente l’euro” strilla Daniel Eckert, sfoderando accenti criminologici contro gli incorreggibili italiani. Ma sbaglia, anche qui: in base all’articolo 128 del Trattato di Lisbona, l’euro è l’unica moneta a corso legale a livello di valuta (valida anche per l’estero), mentre lo stesso trattato non esclude affatto la creazione di monete parallele, anch’esse “a corso legale”, sebbene solo entro il territorio nazionale. “Se i minibot si diffondessero in tutta l’economia italiana e venissero passati di società in società e di cittadino in cittadino, lo Stato italiano potrebbe farsi il proprio denaro”, aggiunge l’ineffabile Eckert, senza domandarsi – di nuovo – perché mai gli italiani dovrebbero ricorrere a questa mossa, che crea loro un sacco di guai diplomatici. “Nel corso del tempo – aggiunge il crucco – i nuovi coupon sarebbero negoziati sul mercato e quotati ad un prezzo presumibilmente inferiore rispetto all’euro”. Per Die Welt “sarebbe l’inizio della strisciante uscita dell’Italia dall’euro”.

Le sciocchezze dei crucchi

Si possono scrivere stupidaggini di questo tipo, nel 2019, su un grande giornale europeo? Eccome. E succede in quasi tutti i giornali europei, grandi e piccini.

Sempre in chiave criminologica, il “detective” Eckert consulta un super-tecnocrate come Thomas Mayer, capo-economista del “Flossbach von Storch Research Institute”. Con i minibot, sostiene Mayer, si può almeno “minacciare di lasciare gradualmente l’euro, se si è costretti dall’Ue a ridurre il deficit”. Un altro “guru” interpellato da Eckert, il banchiere Erik Nielsen (capo-economista di Unicredit a Londra), chiarisce che i minibot “non sono l’inizio di una nuova valuta”. Ma Eckert non si dà per vinto: “La confusa politica di comunicazione di Roma – scrive – ha contribuito a confondere l’idea potenzialmente significativa di cartolarizzare il debito pubblico, con la dottrina di una valuta parallela”.

Il voodoo italiano

Dopo il thriller, ecco l’horror: i lettori di Die Welt apprendono da Eckert che l’abominevole governo italiano pratica pure la stregoneria del voodoo. Aggiunge il giornalista tedesco, come monito: “In Grecia, Yanis Varoufakis aveva seguito una strategia simile durante il suo breve mandato come ministro delle finanze. Alla fine, tuttavia, non è riuscito a prevalere contro la Troika”.

E certo: Ue, Bce e Fmi hanno disintegrato Atene, riducendo la Grecia a paese del terzo mondo, coi bambini uccisi dall’assenza di medicine negli ospedali. Gran bel risultato.

L’Italia fa paura

“La Commissione e altri paesi preferirebbero non minacciare una uscita dell’Italia – dice Thomas Mayer -. Salvini ha carte migliori oggi, rispetto a Varoufakis nel 2015”, riferendosi all’importanza dell’economia italiana rispetto a quella ellenica. L’Italia, riconosce infine lo stesso Eckert, è la terza economia più grande nell’Eurozona dopo Germania e Francia, ma “a differenza di altre economie”, il Belpaese, pure membro fondatore della Comunità Europea del 1957, “non ha apparentemente beneficiato dell’appartenenza all’unione monetaria. “Soprattutto dopo la crisi finanziaria – aggiunge Eckert – la debolezza degli europei del Sud è divenuta sempre più evidente: l’indice della Borsa di Milano oggi è allo stesso livello di dieci anni fa, e il Dax è più che raddoppiato nello stesso periodo. Mentre altre importanti economie europee possono indebitarsi a tassi d’interesse pari a zero o appena marginali – continua Eckert, sempre senza mai chiedersi il perché – i partecipanti al mercato dei capitali italiani richiedono il 2,6% per i titoli di Stato decennali”. E la Grecia ridotta alla fame, che il giornalista definisce “agitata”, ora “paga solo leggermente di più, il 2,8%”.

Il debito italiano è sopportabilissimo

Die Welt ricorda che il debito italiano “è uno dei più alti del mondo, pari a oltre il 130% del Pil. Secondo le normative dell’Ue, è consentito un massimo del 60%”. Bravo Eckert: evita di ricordare che il debito nominale della Germania è attorno all’80% (quindi oltre la soglia Ue). Ma soprattutto: non sa, o finge di non sapere, che il debito pubblico tedesco – quello vero – è oltre il triplo della cifra dichiarata. Su queste basi omertose e omissive, reticenti e quindi disastrosamente fuorvianti, il professor Eckert – senza curarsi di informare davvero i lettori tedeschi – si permette di aggiungere che, visto il boom elettorale delle europee, in cui “i populisti di destra hanno raddoppiato la loro percentuale di voti, arrivando a superare il 34%, ora l’uomo politico della Lega potrebbe impostare le eventuali elezioni anticipate come un voto sull’indipendenza del paese da Bruxelles”.

Anche qui: per quale motivo, tutto questo dovrebbe accadere? Ma niente da fare: alle domande, Eckert preferisce le risposte: “Da sola, la minaccia di una valuta parallela potrebbe destabilizzare l’Eurozona”. Ah, questi italiani: pazzi criminali. “Con un debito totale di 2,3 trilioni di euro, Roma ha un enorme potenziale di minaccia”.