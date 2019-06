Migliaia di scarafaggi hanno invaso il centro di Alessandria nella notte tra domenica e lunedì

Alessandria – Se fosse un film, potrebbe intitolarsi “Scarafaggi alla riscossa”. E pareva davvero tale lo scenario in cui molti alessandrini si sono trovati immersi nella notte fra domenica e lunedì scorso, quando le vie del centro città, in modo particolare nella zona fra Via Cavour e Via Guasco, risultavano letteralmente invase dalle blatte. Dai tombini e dalle grate delle cantine uscivano infatti decine e decine di scarafaggi, alcuni dei quali si arrampicavano sui muri fino a sconfinare nelle mansarde ma anche in diversi appartamenti, e le testimonianze degli abitanti della zona fanno intendere che, al di là di questo singolare evento, il problema sporcizia qui da noi sia un’emergenza da affrontare il più presto possibile.

Nei gruppi social come “Sei di Alessandria se” o “Sei del Cristo se”, le segnalazioni in merito si sprecano: in centro città, le vie sono sporche, le aree verdi hanno l’erba alta cinquanta centimetri, e, se è pur vero che l’inciviltà di alcuni abitanti non contribuisce a migliorare la situazione, lo è anche di più il fatto che l’amministrazione non abbia ancora saputo regolarsi al meglio circa questo tema. Ne sappiamo qualcosa qui in redazione, visto che, a parte le blatte – il direttore ne ha fatte fuori giusto due stamane sbucate da sotto la porta del balcone – mattina e sera ci tocca fare la gincana lungo tutta Via Pontida fra gli escrementi dei piccioni e i cadaveri degli stessi abbandonati sui marciapiedi (se ancora marciapiedi si possono chiamare quelli di questa e altre vie del centro, visto come sono ridotti) .

Roba che a raccontarlo ai parmigiani, ai mantovani, per non parlare degli abitanti di Brescia e Bergamo, c’è da farsi scambiar per visionari.

Qualche politico dirà: certo, ma là i soldi ce li hanno, e così è facile. Vero, così è facile. Ma va aggiunto che lo sarebbe altrettanto cominciare ad utilizzare un po’ di creatività per far fronte a problemi non certo insormontabili e che tuttavia restano ad infondere la percezione di vivere in una città degradata, marginale, e per certi versi senza speranze di riscatto. Che è poi ciò che pensano centinaia di alessandrini. E visto che ormai gli tocca pure far la guerra contro un esercito di blatte ribelli, come dargli torto?