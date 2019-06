Nonostante i Grillini arriveranno anche ad Alessandria soldi da Roma

Alessandria – Il Sindaco Cuttica (nella foto) può dormire sonni tranquilli: presto in arrivo soldi da Roma.

È, infatti, grazie al compromesso accettato dai 5stelle su proposta della Lega se il decreto cosiddetto “salva Roma” si appresta a diventare “salva Roma e non solo”.

L’accordo prevede infatti che si facciano fluire soldi, non soltanto in direzione della capitale, ma anche verso gli altri grandi comuni in dissesto o appesantiti dai debiti. Ed è questo il caso di Alessandria.

Nello specifico, la norma originaria prevedeva che il Tesoro si facesse carico del debito storico finanziario romano, pari a 3,5 miliardi compresi gli interessi, riducendo le risorse che oggi versa alla gestione commissariale e rinegoziando i prestiti. Salvini però voleva un intervento che coinvolgesse tutti i comuni in difficoltà, e il compromesso siglato all’interno della maggioranza dà il via libera alla creazione di un fondo dove far confluire gli eventuali minori esborsi derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui di Roma (non quelli passati al Tesoro), i quali serviranno anche per i debiti dei comuni capoluogo delle città metropolitane.

Palazzo Rosso, dunque, ringrazia. E ne ha ben donde (e noi con lui), poiché per i comuni in dissesto come il nostro verranno stanziati 20 milioni per il 2019 e 35 all’anno dal 2020 al 2033. Soldi che arriveranno in parte dai tagli a Industria 4.0.

Per di più, nel caso specifico di Alessandria, comune assai caro a Salvini forse anche per il fatto d’esser la casa del Capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari, c’è perfino una norma ad hoc che stanzia 20 milioni nel biennio 2020/2021.

E a questo punto, contenti tutti: la Lega perché incassa un’altra vittoria personale, e la pentastellata Virginia Raggi perché potrà annunciare la riduzione delle addizionali Irpef nel 2022 con maggiori chance di spuntarla alle amministrative del 2021.

Ma gli emendamenti al decreto presentati sono molteplici, a partire da quello riguardante il Mercatone Uno. Anche i fornitori della società fallita il 25 maggio potranno infatti accedere al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti (è previsto un finanziamento di 500.000 euro del Mise a tasso zero).

Si prosegue poi con l’eliminazione del super sconto sulle tasse per chi trasferisce la residenza nel Sud Italia (che limita al 10% la tassazione del reddito), l’allentamento dei vincoli relativi al patrimonio mobiliare per i beneficiari del fondo di indennizzo per i risparmiatori “traditi” dalle banche fallite (sono esclusi dal calcolo per i limiti di reddito – 35.000 euro – eventuali rendite erogate da fondi di previdenza complementare e le polizze vita dal patrimonio mobiliare – tetto 100.000 euro –), uno sconto sui contributi a chi farà erogazioni liberali alle scuole per almeno 10.000 euro (si può arrivare all’esonero totale in caso di assunzioni di studenti delle stesse scuole), la stretta anti-evasione sull’imposta di soggiorno e sugli affitti brevi (chi fa il furbo e non versa il dovuto rischia una multa da 500 a 5.000 euro), l’annullamento delle deroghe per i piccoli esercizi circa l’emissione delle scontrino fiscale (anche questi dovranno trasmettere ogni giorno gli scontrini in via telematica al Fisco, con un margine di tolleranza pari a 12 giorni nel caso di chi è sprovvisto di copertura internet –), e infine la possibilità per i conducenti virtuosi (ovvero non responsabili di incidenti negli ultimi 5 anni) e i loro famigliari di assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, con la classe di merito più favorevole, nonché per le imprese svizzere, di San Marino e dello Stato del Vaticano di circolare con la targa straniera in Italia senza incorrere nelle sanzioni scattate a inizio anno.