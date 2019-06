Via libera al decreto sicurezza bis

Roma (Adnkronos) – Sui profili di costituzionalità non solo del decreto sicurezza bis, appena approvato dal Cdm, ma anche del primo provvedimento varato dal governo Conte sul tema “siamo assolutamente tranquilli”. Lo dice Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Sul provvedimento varato: “Lo abbiamo visto e rivisto e in parte migliorato, siamo sicuri del fatto che sia rispettoso di qualunque norme vigente in Italia e all’estero – dice Salvini -. Quanto al futuro abbiamo riunioni in agenda: ribadisco a nome non solo della Lega, che flat tax e taglio delle tasse dovranno far parte della prossima manovra”.

“Il dl sicurezza bis – spiega poi il premier Conte, in conferenza stampa – era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d’arrivo ma, a ridosso della competizione elettorale, io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il Cdm a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno. La campagna elettorale ci ha distratti – aggiunge -, ieri abbiamo iniziato una ricognizione delle cose del contratto, sulle cose da fare, e aggiunto qualche altro obiettivo emerso”.