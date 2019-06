Buche e strade deteriorate: come chiedere un risarcimento in caso di incidente

Alessandria (Giovanna Trentadue) – Sono purtroppo episodi all’ordine del giorno nella cronaca nazionale quelli che vedono incidenti prodotti da una pessima manutenzione stradale. Il danneggiato può ricevere un risarcimento da parte di chi risulta proprietario della strada. Perché ciò si realizzi dovrà fornire documenti che attestino la dinamica degli eventi.

Le procedure, solo all’apparenza banali, si rivelano piuttosto complesse e il cittadino sente spesso il bisogno di ricorrere a professionisti del settore come Assisto S.R.L, che sa come supportarlo e raggiungere, in tempi ridotti, il miglior risultato possibile.

Ci sono comunque dei passaggi che il danneggiato può intraprendere in modo autonomo. Ed è una questione che tocca da vicino gli alessandrini. È notizia recente la decisione di inserire nel bilancio preventivo del Comune un taglio da 2,5 milioni sulla spesa, dei quali 1,25 milioni relativi al settore dei lavori pubblici. Con una minore manutenzione delle strade, cresce il rischio di incappare in un incidente.

Sul sito della provincia di Alessandria, è disponibile una pagina dedicata alla “Richiesta risarcimento danni”. Qui sono riportati alcuni riferimenti e la modulistica necessari per l’espletamento dell’iter di richiesta.

E veniamo appunto alle prassi. A fronte di danni prodotti a un veicolo o una persona frutto di mancata manutenzione di un tratto stradale, è possibile richiedere un risarcimento. La domanda sarà rivolta all’ente proprietario, ma di questo dovrà essere appurato il rapporto di custodia.

Va accertato che l’ente proprietario disponga di un concreto controllo del bene e sia in grado di eliminare la minaccia che si è tradotta in un danno per l’utente della strada. Non solo. Dovrà essere constatato il rapporto causa-effetto tra l’irregolarità stradale e il danno.

Il risarcimento deriva quindi dalle situazioni in cui è avvenuto l’incidente. Nei momenti successivi al sinistro, il cittadino dovrà richiedere l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza. Spetta a loro stilare il verbale, nel quale verranno rilevate le condizioni stradali.

Conviene in ogni caso fare delle foto del luogo del sinistro e dei danni cagionati ai mezzi. Se sono presenti, è consigliabile identificare i testimoni. Nell’eventualità di danni prodotti al veicolo, è necessario farsi rilasciare un preventivo per le riparazioni.

Qualora i danni siano cagionati alla persona, il cittadino dovrà presentarsi al più vicino Pronto Soccorso. I medici provvederanno alle diagnosi e attesteranno le lesioni. Al termine del periodo di cura, ai documenti potranno aggiungersi le considerazioni del medico legale.

Riunito tutto il materiale, andrà inoltrata la richiesta di risarcimento alla sede legale dell’ente proprietario. La domanda riporterà le generalità del richiedente e le situazioni che hanno portato all’incidente, con tutti i dettagli sulla meccanica dell’evento. Senza per questo trascurare il tipo e l’entità dei danni e la presenza di testimoni.

Il cittadino è tenuto a specificare se sono intervenute le autorità di pubblica sicurezza (facendo riferimento all’eventuale verbale) e le autorità sanitarie.