Gattine trovate in un sacchetto di rifiuti a Moncalvo: stanno bene e ora hanno bisogno di una casa

Moncalvo – Due gattine di venti giorni sono state salvate da morte certa, ieri mattina, a Moncalvo e adesso cercano casa.

Due addetti della ditta Cosmo, che si occupano della rimozione dei rifiuti, mentre lavoravano vicino a dei cassonetti situati dietro la chiesa di san Francesco, vicino al Parco della Rimembranza, hanno sentito miagolare e visto un sacchetto muoversi. Dentro, hanno trovato due gattine, impaurite ma vive.

Subito i due le hanno portate in un negozio che vende mangimi per animali situato in paese. Successivamente le due micine sono state affidate alle cure di Anna Varvelli, candidata in consiglio comunale per la lista Moncalvo Viva che da tempo si occupa volontariamente di trovare una casa agli animali abbandonati.