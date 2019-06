Grave una ragazza investita da un’ auto in via Postumia a Tortona

Tortona – È una ragazza poco più che ventenne la vittima del grave incidente avvenuto oggi pomeriggio intorno all’una e mezza in Via Postumia. La giovane è stata investita mentre era alla guida di una moto, e da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata un’auto proveniente dalla zona industriale di Tortona a travolgerla proprio quando, nell’abbandonare il parcheggio del supermercato Carrefour della zona, tentava d’immettersi nell’adiacente Via Postumia.

La Polizia Municipale, intervenuta prontamente sul posto, ha chiesto ai responsabili del supermercato di poter visionare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del parcheggio in modo da chiarire al meglio la dinamica dell’incidente.

Subito accorsi anche gli operatori del 118, che hanno trasportato la ragazza all’ospedale di Tortona.