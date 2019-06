Serravalle Scrivia, forza posto di blocco e si dà alla fuga per le vie del paese ma alla fine è fermato e arrestato

Serravalle Scrivia – Al termine dell’inseguimento è giunto l’arresto, e così Vittorio De Martino, pregiudicato quarantacinquenne di Serravalle Scrivia, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

È stato giusto ieri notte che l’uomo, alla guida nel centro della cittadina, ha ignorato l’alt dei militari forzando il posto di blocco e azzardando manovre pericolose nel tentativo di darsi alla fuga. Gli stessi Carabinieri, oltre ad alcuni passanti, hanno rischiato grosso, essendo che De Martino, con l’intento di seminare la pattuglia gettata al suo inseguimento, ha più volte ignorato i semafori e gli stop che gli si paravano innanzi nella sua folle corsa. Fino a quando, data l’alta velocità, ha sbandato finendo per sbattere contro un marciapiede ed è stato poi bloccato dai militari. Chiaro a quel punto il motivo della sua fuga: De Martino era del tutto privo di patente, essendogli stata ritirata ben cinque anni fa.

In attesa di giudizio per direttissima, il quarantacinquenne si trova ora agli arresti domiciliari. L’auto resterà invece sotto fermo amministrativo per tre mesi.