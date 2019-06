E’ un film di genere drammatico del 2018, diretto da Agustina Macri, con Vera Spinetta e Giulio Corso. Uscita al cinema il 13 giugno 2019. Durata 100 minuti.

Debutto alla regia di Agustina Macri, il film è la storia di una giovane donna, la ventitreenne Soledad Rosas (Vera Spinetta), nata e cresciuta in una famiglia conservatrice che lascia l’Argentina nel 1997 per trasferirsi in Italia. Arrivata a Torino, va a vivere in una casa occupata, dove conosce Edoardo Massari (Giulio Maria Corso) e tra i due nasce un’intensa storia d’amore. La vita della coppia verrà sconvolta da un’accusa di terrorismo contro la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità e, incastrati di fronte a quello che sembra un punto di non ritorno, i due si ritroveranno a compiere delle scelte senza alcuna possibilità di tornare indietro…

DATA USCITA: 13 giugno 2019

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Agustina Macri

ATTORI: Vera Spinetta, Giulio Corso, Marco Cocci, Marco Leonardi, Florencia Dyszel, Viola Sartoretto, Fausto Cabra, Maurizio Lombardi, Francesco De Vito, Tatiana Lepore, Mario Zucca, Bruna Rossi, Giorgio Colangeli, Eleonora Giovanardi

Megaplex Stardust Tortona

dal 13 giugno 2019

SALA 4

domenica 15:20

PAESE: Argentina, Italia

DURATA: 100 Min.