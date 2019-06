Anziano si perde nei boschi sul Monte Tobbio: ritrovato dopo alcune ore in buone condizioni di salute

Voltaggio – Vigili del Fuoco di Novi Ligure ed elicotteri da Genova in azione oggi pomeriggio, dalle tre e mezza, sul monte Tobbio dove stamane un uomo di 83 anni si era perso nei boschi.

Le ricerche si sono concentrate nella zona della montagna situata nel territorio di Voltaggio.

Contattato telefonicamente, l’uomo si trovava in una zona dove il segnale del cellulare era buono, l’anziano ha rassicurato i Vigili del Fuoco dicendo che stava bene, che si era perso e non riusciva più a tornare indietro.

Verso le 17 le ricerche hanno avuto successo: l’anziano è stato quindi accompagnato alla propria auto dai carabinieri di Voltaggio.