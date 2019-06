Droga non pagata: per intimidirlo prima incendiano l’auto della fidanzata poi gli spaccano il naso, in manette quattro giovani di Valenza e dintorni

Valenza – Era da metà gennaio che i Carabinieri di Valenza e Alessandria indagavano intorno ai crimini di chi si è scoperto poi essere un manipolo di giovani di vent’anni e poco più. Si tratta infatti dei ventenni Christian Musacchia e Constantin Cucinschi, rispettivamente di Torre Beretti e di Valenza (quest’ultimo di origini moldave), di Eduardo Aquino, ventisettenne dominicano anch’egli di Valenza, e di Alessandro Scappini, ventitreenne nato a Vigevano ma residente a Mortara.

Proprio la notte del 13 gennaio, i due ventenni avevano dato alle fiamme una Panda parcheggiata in via Carlo Noè a Valenza, il tutto come primo avvertimento (si scoprirà poi) rivolto ad un altro valenzano di 25 anni per un debito di droga di 500 euro. L’auto incendiata era infatti quella della fidanzata del giovane, ma poco tempo dopo le intimidazioni si sarebbero fatte anche più dirette.

È qui che entrano in scena Aquino e Scappini, reclutati per dar luogo ad una vera e propria “spedizione punitiva”. I quattro avevano infatti caricato in auto con la forza il debitore e, dopo averlo condotto in aperta campagna, lungo l’argine del Po, l’avevano minacciato con una spranga di ferro e con delle corde: “vedi di trovare una soluzione, altrimenti ti leghiamo dentro una baracca e ti lasciamo lì”.

In quell’occasione, il gruppo si era preso il cellulare come “acconto”, pensando bene di chiedere 1000 euro invece di 500 a mo’ d’“indennizzo” per il ritardo sul pagamento, e aveva lasciato libera la vittima. Pochi giorni dopo, però, le violenze personali si erano fatte ancora più gravi: di nuovo accerchiato, il debitore era stato colpito con un pugno che gli aveva fratturato il setto nasale e derubato di un secondo telefonino (più i pochi soldi che portava in tasca, 10 euro).

Ma i militari erano sulle tracce dei malviventi già da tempo, tanto che avevano denunciato Cucinschi per detenzione e spaccio di hashish e cocaina e sequestrato a Musacchia 25 grammi di marijuana. Elementi che, insieme a quelli raccolti in seguito, anche grazie alle chat visionate sui cellulari sequestrati ai due giovani, hanno convinto il Gip a far scattare tre ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima per Constantin Cucinschi, riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari e ora ricercato per rapina, estorsione, lesioni aggravate e spaccio, la seconda per Christian Musacchia, incriminato per estorsione e incendio, e la terza per Eduardo Aquino, accusato di concorso in rapina ma che nel frattempo era già finito in carcere per altro reato.

Obbligo di firma, invece, per Alessandro Scappini, che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, aveva partecipato all’organizzazione della “spedizione punitiva” e procurato l’auto con la quale i quattro si erano spostati in quell’occasione.